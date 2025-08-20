“LE GRIGNE E IL PARCO VALENTINO”: TRE INCONTRI DAL 22 AL 24 AGOSTO

PIANI DEI RESINELLI – Continua la rassegna turistico-culturale “Le Grigne e il Parco Valentino: il cuore dell’alpinismo e della biodiversità”, organizzata dalla Comunità Montana e dai Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello.

Venerdì 22 agosto alle 21, presso la Piazza della Chiesa ai Piani dei Resinelli (in caso di maltempo: Ex Albergo Rusconi, Via Escursionisti), si terrà l’incontro “Le Cattedrali del Baltoro – Karakorum 1975“: una serata per rivivere un’impresa storica dell’alpinismo lecchese.

La serata alpinistica “Le Cattedrali del Baltoro, Karakorum 1975. Prove di alpinismo tecnico fra le montagne più alte del mondo” sarà l’occasione per rivivere, attraverso immagini e testimonianze dirette, la spedizione alla Cattedrale Grande del Baltoro, organizzata dal Cai Belledo e dal Gruppo Ragni di Lecco, che segnò un passaggio fondamentale nella storia dell’alpinismo tecnico italiano …

