LE “HARLEM SISTERS OF GOSPEL” SI ESIBISCONO A LECCO

LECCO – Sabato 14 dicembre alle 21, per la rassegna Sound of Lecco – Winter Edition, nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Castello, in via Antonio Fogazzaro 26, si esibirà il gruppo gospel statunitense “The Harlem Sisters of Gospel”.

Il gruppo si è costituito nel 2014 a partire da una coppia di grandi amiche, Sebrina e Becky, in omaggio alla città e al quartiere newyorkese in cui sono cresciute. Ispirato a grandi artisti gospel come Aretha Franklin, The Clark Sisters, Mary Mary, Dorothy Norwood, Kirk Franklin, Whitney Houston e Mahalia Jackson, il gruppo propone a repertorio molti classici del gospel come Oh Happy Day, When The Saints Go Marching In, Down By The Riverside, Joshua Fit Battle of Jerico e Swing Low Sweet Cariot a cui si aggiungeranno, nel periodo natalizio, classici natalizi tra cui Silent Night, Joy To The World e Feliz Navidad.