LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 7 a domenica 13 ottobre.

CORSO MONTE SAN GABRIELE, tratto all’altezza del civico 66 parziale restringimento per occupazione di suolo pubblico con automezzo munito di braccio telescopico dalle 8 alle 14 di lunedì 7 e martedì 8 ottobre (Impresa Fratelli Ramaj di Lecco per conto di privati);

VIA GALANDRA, tratto all’altezza del civico 24, il 7 ottobre parziale restringimento per lavori di isolamento presa gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA RAFFAELLO, tratto all’altezza del civico 15 – marciapiedi – parziale restringimento per lavori di ricerca infiltrazioni ai box sottostanti dal 7 al 26 ottobre (Impresa Nuova TS & C srl di Lecco per conto di privati);

VIA LEONARDO DA VINCI – rotatoria – parziale restringimento per lavori di stazionamento automezzo per montaggio strutture manzoniane all’interno della rotonda, dal 7 all’8 ottobre (Impresa Venini per conto del Comune di Lecco);

VIA PAOLO PIO PERAZZO dal 7 al 10 ottobre parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete gas (Impresa Unotech spa di Milano per conto di privati);

VIA BELFIORE, angolo via Dei Riccoli, parziale restringimento per lavori urgenti di riparazione perdita di gas dall’8 al 9 ottobre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA DON POZZI, tratto tra via XI Febbraio e via F.lli Rosselli, VIA CANTARELLI, tratto tra via XI Febbraio e via Pascoli, VIA PASCOLI dalle 13 alle 18 di domenica 13 ottobre totale chiusura per partita di calcio allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341/481233

Servizio manutenzione – 0341/481372