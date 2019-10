LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 21 a domenica 27 ottobre.

VIA GIUSTI, tratto compreso tra il civico 28 e via Mons. Polvara totale chiusura per stazionamento di automezzo necessario ad eseguire lavori in quota dalle 8:30 alle 17 del 21 ottobre (Impresa Ciemme Srl di Besana Brianza per conto di privati);

CORSO CARLO ALBERTO, tratto antistante il Centro Commerciale Le Piazze – su entrambe le direzioni di marcia (marciapiedi), dal 21 ottobre al 15 novembre parziale restringimento per lavori di rifacimento marciapiedi (Impresa Vitali spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA PREVIATI, tratto all’altezza del civico 22, parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 21 al 22 ottobre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di privati);

VIA BRUNO BUOZZI tratto da corso Carlo Alberto a via Bruno Buozzi civico 15, dal 21 al 25 ottobre parziale restringimento per ripristino definitivo pavimentazione (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA BELFIORE, tratto angolo via Dei Riccioli – fronte bar Cenacolo – dal 22 al 23 ottobre parziale restringimento per lavori di ricerca dispersione gas (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA SAN NICOLO’ dal 22 al 23 ottobre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

VIA DIGIONE dal 22 al 23 ottobre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

VIA F.LLI CAIROLI, tratto all’altezza del civico 59, dal 22 al 23 ottobre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

VIA DON POZZI, tratto tra via XI Febbraio e via F.lli Rosselli, VIA CANTARELLI, tratto tra via XI Febbraio e via Pascoli, VIA PASCOLI dalle 16:30 alle 21:30 di mercoledì 23 ottobre totale chiusura per partita di calcio allo stadio Rigamonti Ceppi.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372