LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 4 a domenica 10 novembre.

VIALE COSTITUZIONE e LUNGO LARIO ISONZO, tratto tra via L. Da Vinci e l.go Europa, il 4 novembre dalle 10 alle 11 su ambo le direttrici totale chiusura per svolgimento manifestazioni in occasione della giornata delle Forze Armate (Comune di Lecco);

VIA AI POGGI, tratto all’altezza del civico 64 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla fognatura dal 4 al 5 novembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA ALLE FORNACI, incrocio via Sant’Antonio, parziale restringimento con senso unico alternato regolato da movieri, dal 4 all’8 novembre per urgenti lavori di sostituzione cavo a 15000 volt danneggiato (Impresa Piazza di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA GHISLANZONI, tratto compreso tra via Amendola e via Como, dalle 6 dell’8 novembre alle 7 del 9 novembre totale chiusura per smontaggio grù edile di cantiere (Impresa Coedil spa per conto del Politecnico di Milano);

VIA DON POZZI, tratto tra via XI Febbraio e via F.lli Rosselli, VIA CANTARELLI, tratto tra via XI Febbraio e via Pascoli, VIA PASCOLI dalle 13 alle 18 di domenica 10 novembre totale chiusura per partita di calcio allo stadio Rigamonti Ceppi.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372