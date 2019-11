LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre.

VIA ALLA SPIAGGIA (cantiere ferrovia) dal 25 novembre al 6 dicembre parziale restringimento per lavori di collegamenti rete gas (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Enel Distribuzione);

VIA GUADO dal 25 al 26 novembre parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete BT (Impresa Piazza Carlo & C. srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

VIA MASACCIO dal 25 novembre al 6 dicembre parziale restringimento per lavori di posa elettrodotto interrato (Impresa Piazza Carlo & C. srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

VIA CIMABUE dal 25 novembre al 6 dicembre parziale restringimento per lavori di posa elettrodotto interrato (Impresa Piazza Carlo & C. srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

VIA TONIO DA BELLEDO dal 25 novembre al 6 dicembre parziale restringimento per lavori di posa elettrodotto interrato (Impresa Piazza Carlo & C. srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

PIAZZA GARIBALDI, dal 25 al 26 novembre parziale restringimento per lavori di ricerca e posa pozzetto di ispezione (Impresa Rota e Villa Costruzioni snc di Lecco per conto di privati);

VIA PRIVATA DON FERRANTE, tratto dal civico 2 al 9, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 25 al 29 novembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA PIETRO NAVA, tratto antistante la Basilica di San Nicolò, parziale restringimento con occupazione corsia di marcia; viene garantito l’ingresso dal lungo lago con direzione via Parini, dalle 7 del 25 novembre alle 18 del 27 novembre (Impresa Edil Lario cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA ELETTROCHIMICA, tratto dal civico 3 al 36, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 25 al 29 novembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA MARTIRI DI NASSIRYA, all’altezza del civico 21, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 25 al 29 novembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA GHISLANZONI, intersezione con via Appiani, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 25 al 29 novembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

CORSO CARLO ALBERTO, tratto tra le due rotatorie di Sant’Ambrogio, totale chiusura delle corsie in maniera alternata dal 25 al 27 novembre al fine di eseguire lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali Spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

SS36 del Lago di Como e dello Spluga – galleria Monte Barro totale chiusura per lavori di manutenzione ordinaria impianti tecnologici in carreggiata nord dallo svincolo di Civate allo svincolo di Pescate dalle 22 del 25 novembre alle 5 del 26 novembree in carreggiata sud dallo svincolo di Pescate allo svincolo di Civate dalle 22 del 26 novembre alle 5 del 27 novembre (ANAS di Milano);

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto all’altezza dei civici 15/19 dal 26 al 29 novembre parziale restringimento per lavori di posa elettrodotto interrato (Impresa Piazza Carlo & C. srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

VIA MONTEBELLO, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 7 totale chiusura per lavori di nuovo allacciamento alla fognatura dal 26 al 27 novembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

VIA GERENZONE, tratto all’altezza del civico 6 parziale restringimento per lavori di spostamento contatore e prolungamento linea acquedotto dal 27 al 28 novembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

VIA PESCATORI, tratto compreso tra via Plava e il civico 25 di via Pescatori, totale chiusura per lavori di nuovo allacciamento all’acquedotto dal 28 al 29 novembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

SS36 del Lago di Como e dello Spluga – gallerie “Attraversamento di Lecco” e “San Martino” totale chiusura in carreggiata nord dall’uscita Lecco centro all’ingresso Lecco Orsa dalle 22 del 27 novembre alle 5 del 28 novembree in carreggiata sud dall’uscita Lecco Orsa all’ingresso Lecco Valsassina dalle 22 del 28 novembre alle 5 del 29 novembre per lavori di manutenzione impianti tecnologici all’interno delle gallerie (ANAS di Milano).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372