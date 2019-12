LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 2 a domenica 8 dicembre.

Viene segnalata in maniera particolare la prosecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto in via Brodolini, a cura dell’Impresa Vitali Spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco, con conseguente divieto di accesso per i veicoli nella direttrice di marcia da piazza delle Nazioni a viale Don Ticozzi (provenienza Bergamo) dalle 9 alle 19 di lunedì 2 dicembre, nel tratto compreso tra l’intersezione di viale Brodolini con via Elettrochimica e l’incrocio rotatorio di viale Don Ticozzi e piazza delle Nazioni (incrocio rotatorio che rimane interamente percorribile). Tale tratto, secondo l’andamento del cantiere, sarà percorribile a senso unico di marcia nella direttrice da viale Don Ticozzi a piazza Delle Nazioni;

Particolare attenzione anche in via Milazzo, nel tratto compreso tra via Seminario e via Pasubio , dove dalle 9 alle 18 del 3 e 4 dicembre sarà percorribile solo una corsia di marcia, per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto a cura dell’Impresa Vitali Spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco;

VIALE DANTE, controviale compreso tra via F.lli Cairoli e piazza Manzoni, totale chiusura dalle ore 7.00 alle 21.00 di domenica 1 dicembre per svolgimento manifestazione “bancarelle in centro – Natale” (privati);

VIA GERENZONE, tratto all’altezza del civico 6, parziale restringimento per lavori di spostamento contatore e prolungamento linea acquedotto dal 2 al 3 dicembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

SS36 Racc “Raccordo Lecco Valsassina” – gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo” totale chiusura per lavori di manutenzione impianti tecnologicidalle ore 22 del 2 dicembre alle 5 del 3 dicembre (ANAS di Milano);

VIA TONIO DA BELLEDO, corsia di marcia nel senso e nel tratto compreso tra via Masaccio e l’incrocio rotatorio di via T. Da Belledo/Cimabue/Valsugana, totale chiusura dalle ore 8.30 alle 17.30 del 2 dicembre e in caso di maltempo il 3 dicembre per lavori di posa impianto enel (Impresa Piazza di Introbio per conto Enel) ;

VIA DON LUIGI MONZA, tratto all’altezza del civico 7, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio acquedotto dal 4 al 5 dicembre (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA BARACCA, tratto all’altezza del civico 23 parziale restringimento per lavori di rimessa in quota chiusino il 5 dicembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

LOCALITA’ RIVABELLA dal 6 al 10 dicembre parziale restringimento per lavori di posa cavidotto interrato (Impresa Piazza di Introbio per conto di E-Distribuzione);

VIA DON POZZI, tratto tra via XI Febbraio e via F.lli Rosselli, VIA CANTARELLI, tratto tra via XI Febbraio e via Pascoli, VIA PASCOLI dalle ore 13 alle 8 di domenica 8 dicembre totale chiusura per partita di calcio allo stadio Rigamonti Ceppi;

VIALE DANTE, controviale compreso tra via F.lli Cairoli e piazza Manzoni, totale chiusura dalle ore 7.00 alle 21.00 di domenica 8 dicembre per svolgimento manifestazione “bancarelle in centro – Natale” (privati);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372