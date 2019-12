LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 23 a domenica 29 dicembre.

VIA ALLA SPIAGGIA, all’altezza della strada laterale in fregio al civico 8 e adducente al civico 1, totale chiusura per completamento lavori di realizzazione sottopasso ferroviario dal 22 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 (Impresa Notari Luigi di Milano per conto di Rete Ferroviaria Italiana spa);

VIA BELFIORE, tratto all’altezza del civico 34, parziale restringimento per lavori di posa specchio parabolico di fronte all’accesso carraio lunedì 23 dicembre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

PARCHEGGIO PUBBLICO IL GIARDINO con ingresso da via Sassi n. 6 totale chiusura per lavori di manutenzione generale, pulizia e manutenzione pompe rete fognaria dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (Condominio Il Giardino);

VIA PESCATORI, tratto compreso tra via Plava e via Maggiore, totale chiusura dalle 8:30 alle 13 di venerdì 27 dicembre per occupazione di suolo pubblico con autobetoniera per esecuzione di lavori di getto di calcestruzzo (Impresa Landoni di Cremeno per conto di privati);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372