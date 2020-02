LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 17 a domenica 23 febbraio.

VIA CADUTI LECCHESI parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla linea telefonica dal 17 al 24 febbraio (Impresa Valtellina spa di Gorle per conto di privati);

VIA SORA tratto compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora, totale chiusura per lavori di realizzazione nuovo marciapiede e di recinzione del nuovo ostello dal 17 al 24 febbraio (Impresa Paolo Beltrami costruzioni spa. Per conto di Aler);

VIA FRA GALDINO tratto all’altezza del civico 8 parziale restringimento per lavori di nuovo allacciamento elettrico dal 17 al 21 febbraio (Impresa Sittel di Roma per conto di privati);

VIA AL MAGLIO tratto all’altezza del civico 8 totale chiusura per lavori di riparazione infiltrazioni d’acqua dal 17 al 19 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di privati);

VIA SAN NICOLO’ tratto all’altezza del civico 5 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete elettrica in data 17 febbraio (Impresa Piazza Carlo e C. srl per conto di ENEL spa);

VIA GIOTTO tratto all’altezza del civico 51 parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete idrica dal 19 al 20 febbraio (Impresa Edil Lario cad srl per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA GRAMSCI tratto all’altezza del civico 16 totale chiusura per lavori operazioni di cantiere edile in data 20 febbraio (Impresa Edil2005 srl di Perledo per conto di privati);

VIA GRAMSCI tratto all’altezza del civico 16 totale chiusura per lavori di nuovo allacciamento fognatura dal 21 al 22 febbraio (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti holding spa);

VIA CAMPANELLA TOMMASO totale chiusura per lavori di realizzazione nuova linea Fastweb dal 21 al 22 febbraio (Impresa Cordnet srl di Chiuduno per conto di privatai);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle 18:30 di domenica 23 febbraio;

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372