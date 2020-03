LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 2 a domenica 8 marzo.

VIA LUCIA tratto all’altezza del civico 21 totale chiusura per lavori di nuova derivazione gas in data 3 marzo (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti gas s.r.l.);

VIA S.NICOLO’ tratto all’altezza del civico 5 totale chiusura per lavori di nuovo allaccio acquedotto dal 3 al 4 marzo (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

piazza MANZONI marcipiede antistante chiosco fiorista parziale restringimento per sistemazione giunto idrante dal 3 al 4 marzo (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti gas);

via GONDOLA parziale restringimento per rialzo in quota e pulizia chiusino gas dal 3 al 4 marzo (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA IX FEBBRAIO, tratto compreso tra via Pietro Micca ed il civico 24, totale chiusura dalle 8:30 alle 12 e dalle 13 alle 18 del 4 marzo e dalle 8:30 alle 12 del 5 marzo per lavori di allacciamento alla rete elettrica (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di privati);

via FRA’ GALDINO, tratto all’altezza del civico 24, parziale restringimento per allacciamento alla rete di bassa tensione dal 5 al 6 marzo (impresa Piazza di Introbio per conto di Enel);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372