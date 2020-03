LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 16 a domenica 22 marzo.

PIAZZA MANZONI, tratto all’altezza del civico 23, dal 16 marzo al 5 aprile, parziale restringimento per lavori di manutenzione facciate e balconi condominio civico 14 (soc. Isolago Gestimmobili per conto di privati);

CORSO BERGAMO, tratto all’altezza del civico 21, dal 16 al 20 marzo, parziale restringimento per posa armadio stradale (impresa Diago Srl per conto di Vodafone);

VIA GRAMSCI, tratto all’altezza del civico 16, dal 17 al 18 marzo, totale chiusura per lavori di allacciamento fognatura (impresa Edil Lario Cad per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA CAIROLI, tratto all’intersezione con viale Dante, dal 18 al 22 marzo parziale restringimento per lavori di posa armadio stradale (impresa Diago srl per conto di Vodafone);

VIA GHISLANZONI, tratto all’altezza del civico 72, dal 19 al 20 marzo parziale restringimento per lavori di inserimento saracinesca acquedotto (impresa Edil Lario Cad per conto di Lario Reti Holding spa);

VIALE DANTE, tratto all’altezza del civico 14, il 20 marzo senso unico alternato per lavori di manutenzione di insegna pubblicitaria presso il civico 14 (impresa Upm Modena Spa per conto di privati);