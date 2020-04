LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 aprile.

CORSO BERGAMO, tratto altezza civico 21, parziale chiusura dal 20 al 24 aprile per lavori di posa armadio per telecomunicazioni (impresa Diaco Srl);

VIA CAIROLI, tratto angolo viale Dante parziale, chiusura dal 20 al 24 aprile per lavori di posa armadio per telecomunicazioni (impresa Diaco Srl);

CORSO PROMESSI SPOSI, tratto compreso tra via Di Vittorio e via Filzi, istituzione senso unico direzione salita dalle 8 alle 18 dal 20 al 22 aprile per lavori di asfaltatura (impresa Vitali di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA ACHILLE GRANDI tratto all’altezza del civico 18, parziale restringimento dal 20 al 24 aprile per lavori di allacciamento alla rete telefonica (impresa Sittel per conto Telecom s.p.a.);

VIALE REDIPUGLIA, tratto da via del Crocione a rotatoria Redipuglia/Belfiore, istituzione senso unico con direzione via Eremo dalle 8 alle 18 dal 22 al 24 aprile per lavori di asfaltatura (impresa Vitali di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA EREMO, corsia in direzione da rotatoria via Belfiore/eremo a rotatoria Eremo/Roccolo/Filanda, istituzione senso unico con direzione via Roccolo dalle 8 alle 18 del 24 aprile (impresa Vitali di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 48123

Servizio manutenzione – 0341 481372