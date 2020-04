LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio.

VIA SAN NICOLO’, tratto all’altezza del civico 5, parziale restringimento dal 27 al 29 aprile per lavori di ripristino della pavimentazione in porfido (Impresa Piazza Carlo e C. srl per conto di Enel spa);

VIA AMENDOLA, tratto all’altezza del civico 5, parziale restringimento dal 27 al 29 aprile per lavori di ripristino della pavimentazione in porfido (Impresa Piazza Carlo e C. srl per conto di Enel spa);

CORSO EMANUELE FILIBERTO, tratto all’altezza del civico 43, parziale restringimento dal 27 al 30 aprile per lavori di riparazione guasto linea telefonica (Impresa Sittel di Roma per conto di Telecom spa).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 48123

Servizio manutenzione – 0341 481372