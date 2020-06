LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio.

VIA SORA sul tratto (e direzione) compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento del senso unico fino al 3 luglio (impresa Beltrami per conto Comune;

via RESINELLI tutta la via proseguimento parziale restringimento fino al 31 luglio per rifacimento pavimentazione stradale (impresa Vitali P. per conto Amm.ne Comunale);

PONTE J.F.KENNEDY, direzione ingresso città, corsia adiacente il marciapiede, parziale restringimento per lavori di riqualificazione del ponte, approntamento cantiere dal 29 giugno al 4 settembre (impresa Civelli per conto Comune;

VIA SILVIO PELLICO, altezza civico 24, parziale restringimento per allacciamento fognatura il 30 giugno e il 1 luglio (impresa Edilbalossi per conto di privati;

VIA MAURI CARLO, adiacenza parcheggio pubblico, parziale restringimento dall’1 al 3 luglio per intervento di ripristino definitivo (impresa Sittel).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372