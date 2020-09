LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 21 a domenica 27 settembre.

PONTE J.F.KENNEDY, prosecuzione divieto circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L.da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte, dal 3 agosto al 23 ottobre (impresa Civelli per conto del Comune);

VIA BELFIORE, proseguimento della chiusura totale secondo l’andamenteo del cantiere sul tratto e direzione di marcia da via Rivolta a via Lamarmora dal 25 agosto al 30 settembre, per lavori di rinnovo rete gas e via RISORGIMENTO, chiusura totale dell’intersezione con via Belfiore a partire dal 22 settembre e fino al 25 settembre (impresa Eurocondotte con conto di Lereti);

PIAZZA PADRE CRISTOFORO, chiusura totale per intervento di riqualificazione dal 21 settembre al 30 novembre. La viabilità verrà modificata con l’inversione del senso di marcia del tratto di via Corti a senso unico che per tutta la durata dei lavori avrà la direzione da via Ghislanzoni a corso Martiri (impresa Vitali per conto del Comune);

VIA DON MINZONI, altezza civico 19, parziale chiusura per scavo sottoservizi dal 21 al 25 settembre.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 4812316

Servizio manutenzione – 0341 481371