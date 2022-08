LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre 2022.

Via Perpetua, tratto all’altezza del civico 6, dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni 29 e 30 agosto, istituzione di divieto di circolazione, per lavori di allaccio alla rete fognaria (impresa Edil Lario Cad srl per conti di Soc. Lario Reti Holding spa);

via Ca’ Francoscio, dalle 8.00 di lunedì 29 agosto alle 18.00 di venerdì 16 settembre, istituzione di divieto di transito pedonale eccetto residenti per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale (impresa MDR srl di Ponte Nossa per conto del Comune di Lecco);

via Agliati, tratto all’altezza del civico 16/24, dalle 8 del 29 agosto alle 18 del 14 ottobre, occupazione suolo pubblico per lavori edili, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale (impresa Costruzioni Colombo Lilliano S.r.l. di Mandello del Lario);



via Catullo, ingresso parcheggio, dalle 8 di lunedì 29 agosto alle 18 di lunedì 31 ottobre, istituzione di divieto di transito veicolare con spegnimento impianto semaforico e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per lavori di rifacimento impermeabilizzazione e successivo ripristino della pavimentazione (impresa Devizzi srl di Cremeno);



via Dante, altezza civico 20, dalle 8 del 29 agosto alle 18 del 31 ottobre, occupazione suolo pubblico per posizionamento ponteggio area di carico e scarico e istituzione di rimodulazione corsia con segnaletica mobile, larghezza min. mt. 3.00 e limite massimo di velocità 30 km/h (lavori per conto di privati);



via Costituzione, intersezione con lungolario Isonzo, dalle 7.30 alle 17.30 nei giorni 1 settembre e 9 settembre, parziale restringimento per lavori di manutenzione (impresa Cerri Pietro Cirillo);



via Gorizia, altezza civico 26, dalle 8 del 30 agosto alle 18 del 31 agosto, localizzato restringimento per lavori di posa elettrodo fisso con coupon metanodotto (impresa Bianchi costruzioni srl di Ballabio);



via Parini, altezza civico 49, dalle 8 alle 18 del 29 agosto, localizzato restringimento per lavori di posa elettrodo fisso con coupon metanodotto (impresa Bianchi costruzioni srl di Ballabio);



via San Nicolò, tratto all’altezza del civico 8/10, dal 29 agosto al 2 settembre, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio rete fibra ottica (impresa MDS Impianti srl di Colico).



Si segnala, inoltre, che i lavori che hanno interessato le vie Aspromonte e Bezzecca sono terminati con un giorno di anticipo, nel corso della giornata di ieri: la circolazione è stata ripristinata con l’inversione dei sensi di marcia.



Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371