LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 9 a domenica 15 agosto 2021:

Via Pergola, dal 9 agosto alle 8.30 al 13 agosto alle 18:00, tratto dal civico 15 al 19, per lavori di rifacimento tubazione gas istituzione di divieto di circolazione sul tratto che adduce ai civici 15 /19, in conformità agli stati di avanzamento dei lavori, e obbligo direzione diritto all’altezza civico n. 21. Sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale (Edil Lario Cad di Galbiate).

Via Galileo Galilei, dal 9 al 10 agosto, parziale/localizzato restringimento per lavori di allaccio alla rete BT (impresa Piazza Carlo & C per conto di Enel spa).

Corso Monte San Gabriele, dal 9 agosto alle 8:00 al 13 agosto alle 20:00 e dal 25 agosto alle 8:00 fino al 28 agosto alle 20:00, nel tratto compreso tra corso Monte Ortigara e via Quarto e in via Monte Ortigara, per lavori di rifacimento chiusini dei pozzetti elettrici (impresa Livio Impianti srl per conto del Comune), in base allo stato di avanzamento del cantiere mobile, viene istituito senso unico alternato regolamentato a mezzo impianto semaforico permanente per tutta la durata dell’installazione del cantiere, limite massimo di velocità 20 Km/h sul tratto interessato dai lavori (sarà essere sempre garantito il transito dei veicoli di soccorso in espletamento delle funzioni di emergenza).

Via Tubi, dal 9 agosto alle 7:00 al 9 ottobre alle 20:00, per esecuzione di lavori edili e occupazione di suolo pubblico viene istituito divieto di circolazione veicolare, eccetto accesso/uscita ai civici 47 e 49 tratto compreso tra via XI Febbraio e l’ingresso pedonale A.T.S, sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione solo per accesso/uscita ai civici 47 e 49, obbligo di dare precedenza e svolta a destra per i veicoli in uscita da via Tubi in via XI Febbraio e limite massimo di velocità 20 Km/h (impresa Mi.Da Impianti Srl).

Via Pergola, dal 9 agosto alle 8.30 del 13 agosto alle 18:00, tratto compreso tra il civico 15 al 19, per lavori di rifacimento tubazione De60 (impresa Edil Lario cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa), viene istituito divieto di circolazione sul tratto che adduce ai civici 15 /19, in conformità agli stati di avanzamento dei lavori, obbligo direzione diritto all’altezza civico 21 (sarà essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale).

In via Raffaello Sanzio, via Leonardo Da Vinci, via Dante Alighieri, via Caprera, via Aspromote dal 9 al 13 agosto interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fibra).

Via Agliati, dal 31 luglio fino a venerdì 13 agosto alle 18:00, a seguito del crollo di un muro di contenimento a monte della pubblica via, viene istituito divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nino Castelli e via Don A. Invernizzi, eccetto residenti (sarà essere garantito il transito pedonale in sicurezza con un passaggio di larghezza non inferiore a cm 90 per tutta la durata dei lavori); divieto di accesso in ingresso da corso Matteotti verso via Agliati, in corrispondenza dell’intersezione via Agliati/c.so Matteotti/c.so Monte Santo; senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Nino Castelli e via Monte Santo; direzione obbligatoria a destra per i veicoli in transito in via Nino Castelli in prossimità dell’intersezione con via Agliati, eccetto accesso al civico 24; direzione obbligatoria a destra per i veicoli in transito in via Antonio Invernizzi in prossimità dell’intersezione con via Agliati, eccetto accesso ai civici 14 e 16.

Piazza Era, del 9 e 10 agosto dalle 7:00 alle 19:00, tratto all’altezza del civico 2, per un intervento di stazionamento autogrù viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione veicolare, tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con via del Barcaiolo; sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione, solo per accedere agli stalli di carico e scarico, con ingresso/uscita da via dei Pescatori in via del Barcaiolo, tratto senza uscita compreso fra il percorso ciclabile e via dei Pescatori (impresa Battazza spa di Olginate).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371