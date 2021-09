LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre.

Via Agliati, tratto tra via N. Castelli e Don Invernizzi, fino al 30 settembre, per esecuzione interventi di rispristino muro di sostegno, viene istituito senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo; limite massimo di velocità 30 km/h; transito pedonale consentito lato civici pari (impresa Rigamonti per conto di privati).

via Beato Angelico, via Masaccio, via Giotto, dal 27 settembre per la durata di 7 giorni, interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per ripristino definitivo della sede stradale (impresa Valtellina di Gorle);

via Marsala, dal 27 settembre 2021 per la durata di 7 giorni, interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per ripristino definitivo della sede stradale (impresa Sirti spa di Milano);

via Parini, dal 27 al 28 settembre, interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per ripristino definitivo della sete stradale (impresa Sirti spa di Milano);

via ai Poggi, tratto all’altezza del civico 65, dal 27 al 28 settembre, parziale/localizzato restringimento per lavori di rinnovo allaccio perdita (impresa Edil Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holdind);

piazza Era, dal 27 al 30 settembre, parziale/localizzato restringimento per lavori di perdita alla rete fognaria (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

via Tubi, fino alle 20 del 9 ottobre, per esecuzione di lavori edili e occupazione di suolo pubblico, viene istituito divieto di circolazione veicolare eccetto accesso/uscita ai civici 47 e 49, tratto compreso tra via XI Febbraio e l’ingresso pedonale A.T.S; sospensione senso unico di circolazione e istituzione doppio senso di circolazione solo per accesso/uscita ai civici 47 e 49; obbligo di dare precedenza e svolta a destra per i veicoli in uscita da via Tubi in via XI Febbraio; limite massimo di velocità 20 km/h (impresa Mi.Da Impianti srl);

via Ponchielli, tratto all’altezza del civico 50, dal 28 al 29 settembre, parziale/ localizzato restringimento per lavori di rinnovo presa per perdita rete idrica (impresa Edil Lario cad per conto di Lario Reti Holding spa);

via Padre Domenico Mazzucconi, tratto all’altezza del civico 15, dal 30 settembre al 1° ottobre, longitudinale/localizzato restringimento per lavori al pozzetto elettrico Enel (impresa F.lli Rigamonti Luigi e Carlo snc di Lecco).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371