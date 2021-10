LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 4 ottobre a domenica 10 ottobre 2021.

Via Agliati, tratto tra via Castelli e Don Invernizzi, dal 1° ottobre al 31 dicembre, per interventi di rispristino muro di sostegno, senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo; limite massimo di velocità 30 km/h; transito pedonale consentito lato civici pari (impresa Rigamonti per conto di privati);

via alla Chiesa, via Mentana, corso Monte Santo, via Don Luigi Monza, piazza Carducci, corso Bergamo, dal 5 ottobre per la durata di 10 giorni interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica (piano scuola) – (impresa Daq Lan srl di Bergamo);

via Valsassina, tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Paolo VI, dalle 9 del 4 ottobre alle 18 del 2 novembre, per lavori di realizzazione barriere di protezione guard-rail, in base allo stato di avanzamento del cantiere stradale, senso unico alternato regolamentato mediante movieri dalle 7 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì e mediante impianto semaforico nelle restanti fasce orarie e nei giorni festivi; limite massimo di velocità 20 km/h sul tratto interessato dai lavori (impresa Oberti G srl per conto del Comune);

Lungolario Isonzo, tratto compreso tra il civico 23 e piazza Cermenati, dalle 22 del 4 ottobre alle 3 del 5 ottobre, per rimozione delle strutture utilizzate per evento, divieto di sosta con rimozione forzata, in tutti gli stalli da fronte civico 23 (porticato ingresso palazzo delle Paure) all’ingresso di piazza Cermenati; senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti Lungolario Isonzo in direzione via Leonardo Da Vinci; limite massimo di velocità 20 km/h;

via Tubi, tratto compreso tra via XI Febbraio e l’ingresso A.T.S. Brianza, dal 29 settembre alle 20 del 9 ottobre, per proseguo occupazione suolo pubblico, senso unico di marcia con corsia di transito di 3,60 metri e istituzione del limite massimo di velocità 20 km/h;

via Gondola, tratto all’altezza del civico 1, dal 4 al 8 ottobre, parziale e localizzato restringimento per lavori di allaccio alla rete BT (impresa Piazza Carlo & C. srl per conto di Enel spa);

viale Turati, tratto all’altezza del civico 50, dal 5 al 7 ottobre, parziale e localizzato restringimento per lavori rifacimento allaccio e isolamento alla rete idrica (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via Movedo, dal 5 al 6 ottobre, parziale restringimento per lavori di ripristino perdita fontanella (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via Ferrario, tratto all’altezza del civico 1, dal 7 al 8 ottobre, parziale e longitudinale restringimento per lavori di allaccio alla rete BT (impresa Piazza Carlo & C di Introbio per conto di Enel);

via Perpetua, tratto all’altezza del civico 6, dalle 9 alle 18 dei giorni 4-5-6 ottobre, per lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale in porfido viene istituito (sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale) divieto di circolazione (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371