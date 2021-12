LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 20 dicembre a domenica 26 dicembre 2021.

via PASUBIO, via CALATAFINI dal 20 al 24 dicembre interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa cavo telefonico dal 20 al 24 dicembre (impresa Della Bianca Paolo di Morbegno per conto di Tim spa);

via MONTALBANO, tratto all’altezza del civico 29, in data 20 dicembre, parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete gas (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lereti spa);

via DIGIONE, dal 6 al 31 dicembre, restringimento della sede stradale, secondo l’andamento del cantiere per lavori di sistemazione dei marciapiedi (Impresa Vitali Pietro Srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

via FILANDA, il 20 e 21 dicembre dalle 8 alle 18, per intervento di ripristino definitivo scavo fibra ottica, tratto compreso tra via Eremo e viale Lombardia: istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione in direzione ascendente da via Eremo verso viale Lombardia, limite massimo di velocità 20 Km/h, direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli in uscita dal parcheggio pronto soccorso e dal parcheggio dipendenti ospedale, direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli in uscita dall’area ricevimento merci al civico 11 e carrai civici dispari, tratto di via Filanda compreso tra viale Lombardia e via Airoldi e Muzzi, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, senso unico alternato a mezzo impianto semaforico mobile, con regolazione in base all’andamento del cantiere, limite massimo di velocità 20 Km/h.

Sarà essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale;

via AIROLDI E MUZZI, dal 21 al 22 dicembre dalle 8.30 alle 18, totale chiusura (eccetto residenti), per lavori di posa fibra ottica (Impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber);

via ROVINATA, dal 22 al 23 dicembre dalle 8.30 alle 18, totale chiusura (eccetto residenti), per lavori di posa fibra ottica (Impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber);

via GALANDRA, tratto compreso tra il civico 24 ed il ponte sul torrente Gerenzone, e via GERENZONE, tratto compreso tra il civico 2 ed il ponte sul torrente Gerenzone, dalle 8.30 di lunedì 15 novembre alle 18 di sabato 14 maggio, per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371