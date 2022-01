LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2022.

Via MARCONI, via PERGOLA, via XI FEBBRAIO, via TUBI, corso PROMESSI SPOSI, via BRONZETTI, via CONSONNI, via GIOTTO, via TONIO DA BELLEDO e via FIANDRA, dal 31 gennaio al 12 febbraio, parziali o longitudinali restringimenti per lavori di posa cavo telefonico (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber);

via TRAMAGLINO intersezione via DON MINZONI, dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni 31 gennaio e 1 febbraio, istituzione di divieto di circolazione veicolare in via Tramaglino, eccetto residenti con ingresso/uscita dall’intersezione via Tramaglino/piazza della Vittoria; per intervento di sistemazione perdita localizzata e realizzazione allaccio rete idrica (impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa, ord.10/2022);

vicolo ANGHILERI, all’altezza del civico n. 10, in data 31 gennaio dalle 8.30 alle 18, istituzione di divieto di circolazione veicolare e pedonale, eccetto residenti, con accesso/uscita da piazza XX Settembre per i residenti nel tratto compreso tra piazza XX Settembre ed il civico n. 10, e con accesso da via del Pozzo per i residenti del tratto compreso tra il civico n. 12 di vicolo Anghileri e via del Pozzo; per intervento di realizzazione allacciamento rete gas (impresa Devizzi srl di Cremeno, per conto della soc. Lereti spa, ord. 13/2022);

via MONTESSORI, dal 31 gennaio al 2 febbraio parziale restringimento della sede stradale; per lavori di posa tubazioni, (impresa Edil Mazzolini snc di Monte Marenzo per conto di privati);

viale BRODOLINI, centro vaccinale, fino al 30 giugno, al fine di agevolare il transito e la sosta dei veicoli in uso ai sanitari e utenti da sottoporre a vaccinazione presso la struttura, l’istituzione di senso unico di marcia con ingresso consentito da via Overijse, divieto di accesso in via dell’Elettrochimica intersezione controviale di via Brodolini, stop dare precedenza nel controviale di via Brodolini intersezione via dell’Elettrochimica, divieto di sosta dalle 8 alle 20 con rimozione forzata, da lunedì a domenica, eccetto veicoli in uso a personale e utenti vaccinazioni, n. 3 stalli di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone diversamente abili e direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio del civico n. 31 (ord. 266/2021);

via GALILEI, per intervento di realizzazione nuovo allaccio e sostituzione contatore al civico n. 18, dalle 8.30 alle 18 del 2 e 3 febbraio, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo moviere, con regolazione in base all’andamento del cantiere e istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h (impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate, ord 16/2022).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371