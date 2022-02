LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 28 FEBBRAIO a domenica 7 MARZO 2022.

Via PAPA GIOVANNI XXIII e via XI FEBBRAIO dal 28 febbraio al 6 marzo parziali o longitudinali restringimento per lavori di posa rete fibra ottica (Impresa Sirti spa per conto di Open Fiber spa);

via BELVEDERE, via MALPENSATA e via SPIROLA dal 28 febbraio al 6 marzo parziali o longitudinali restringimento per lavori di posa rete fibra ottica (Impresa Della Bianca Paolo per conto di Tim spa);

via DELLA PERGOLA, via SANTA BARBARA, via REDIPUGLIA e via DELL’EREMO dal 28 febbraio al 6 marzo parziali o longitudinali restringimento per lavori di posa rete fibra ottica (Impresa Valtellina per conto di Open Fiber spa);

piazza ANTONIO STOPPANI, via NINO BIXIO e via CARLO TORRI TARELLI dal 7 all’11 marzo parziali o longitudinali restringimento per lavori di posa rete fibra ottica (Impresa Della Bianca Paolo per conto di Tim spa);

via MONTEBELLO, nel tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con via Milazzo, dalle 8.30 alle 16.30 di lunedì 28 febbraio, per esecuzione opere di manutenzione al vano contatori Enel prospiciente via Montebello istituzione di divieto di circolazione veicolare (eccetto residenti), sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti, con ingresso/uscita dall’intersezione via Bersaglio/via Montebello, e limite massimo di velocità 10 Km/h. Dovrà essere comunque consentito il transito dei veicoli di soccorso in fase di emergenza (ordinanza occupazione suolo pubblico n. 29/2022).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371