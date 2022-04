LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 11 a domenica 17 aprile.

via Movedo, per intervento di allacciameno e tombinatura, dal 4 al 22 aprile dalle 8:30 alle 8, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli indicati, presso l’area a parcheggio sagrato Madonna di Lourdes, divieto di circolazione veicolare presso l’area a parcheggio sagrato Madonna di Lourdes (impresa Lacava Maurizio di Olginate);

interventi di scavo, a cura di Open Fiber Spa, per posa di fibra ottica in:

via Aldo Moro , tra il civico 19 e l’intersezione con via Pasubio, dal 6 aprile dalle 8:30 alle 18 , con restringimento della carreggiata regolato da movieri (durante lo scavo in attraversamento senso unico alternato), limite massimo di velocità di 30 km/h e istituzione di sosta con rimozione forzata;

, tra il civico 19 e l’intersezione con via Pasubio, dal 6 aprile , con restringimento della carreggiata regolato da movieri (durante lo scavo in attraversamento senso unico alternato), limite massimo di velocità di 30 km/h e istituzione di sosta con rimozione forzata; vai Galandra , tratto compreso tra il civico 17/a e l’intersezione con via Pasubio, dal 6 aprile dalle 8:30 alle 18 , con senso unico alternato regolato da movieri, limite massimo di velocità di 30 km/h e istituzione di sosta con rimozione forzata;

, tratto compreso tra il civico 17/a e l’intersezione con via Pasubio, dal 6 aprile , con senso unico alternato regolato da movieri, limite massimo di velocità di 30 km/h e istituzione di sosta con rimozione forzata; via Pasubio, dal 6 aprile dalle 9 alle 18 , con restringimento della carreggiata regolato da movieri (durante lo scavo in attraversamento anche senso unico alternato), limite massimo di velocità di 30 km/h (durante lo scavo in attraversamento senso 20 km/h) e istituzione di sosta con rimozione forzata;

dal 6 aprile , con restringimento della carreggiata regolato da movieri (durante lo scavo in attraversamento anche senso unico alternato), limite massimo di velocità di 30 km/h (durante lo scavo in attraversamento senso 20 km/h) e istituzione di sosta con rimozione forzata; corso Matteotti , tratto compreso tra il civico 99 e il civico 111, dall’11 al 23 aprile dalle 9 alle 18 , con rimodulazione delle corsie di marcia con delineatori mobili (durante lo scavo in attraversamento anche senso unico alternato) e limite massimo di velocità di 30 Km/h;

, tratto compreso tra il civico 99 e il civico 111, dall’11 al 23 aprile , con rimodulazione delle corsie di marcia con delineatori mobili (durante lo scavo in attraversamento anche senso unico alternato) e limite massimo di velocità di 30 Km/h; corso Monte Santo , tratti compresi tra i civici 1 e 21 e tra i civici 19 e 22, dall’11 al 23 aprile dalle 9 alle 18 , con senso unico alternato regolato da movieri e limite massimo di velocità di 30 km/h;

, tratti compresi tra i civici 1 e 21 e tra i civici 19 e 22, dall’11 al 23 aprile , con senso unico alternato regolato da movieri e limite massimo di velocità di 30 km/h; via XI Febbraio, tratto compreso tra il civico 21 e il civico 35, dall’11 al 23 aprile dalle 9 alle 18, con divieto di sosta con rimozione forzata, divieto di transito veicolare, eccetto residenti e attività, e limite massimo di velocità di 30 km/h;

via Carlo Porta, tratto compreso tra l’intersezione con via Amendola e l’area di parcheggio esterna al centro commerciale Meridiana, per lavori di posa elettrodo interrato presso la nuova passerella, dal 13 al 15 aprile, dalle 8 alle 18, divieto di circolazione veicolare (impresa Piazza Carlo & C. srl per conto di e-distribuzione SpA).

Vi segnaliamo inoltre che, per eseguire lavori di manutezione degli impianti tecnologici installati all’interno delle galerie “Valsassina” e “Passo el Lupo” ANAS chiuderà la SS36 Racc in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 9+015 dalle 22 di lunedì 11 alle 5 di martedì 12 aprile.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371