LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 9 a domenica 15 maggio.



Via VISCONTI, fronte civico 63, per occupazione suolo pubblico nei giorni 12, 13, 16 e 17 maggio, dalle 7 alle 17, istituzione di divieto di transito pedonale con obbligo di circolazione sul lato numeri civici pari e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica stradale verticale;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, tratto all’altezza del civico 59, dalle 8.30 alle 15 del 10 maggio, per occupazione suolo pubblico, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica stradale, senso unico alternato regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di transito pedonale lato numeri dispari con obbligo di circolazione sul lato opposto;

via TURBADA, tratto compreso tra il civico 8/B e il civico 13, dalle 8.30 alle 18 del 9 maggio, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli indicati.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371