LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno 2022.

Via AI POGGI tratto compreso tra civ. 90 al civ. 107/B dalle 8 alle 18, dal 30 maggio al 13 giugno, esclusi sabato e festivi, in base allo stato di avanzamento del cantiere mobile, istituzione di senso unico alternato regolamentato a mezzo impianto semaforico permanente per tutta la durata dell’installazione del cantiere e istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h sul tratto interessato dai lavori, per posa cavi telefonici ;

via TUBI tratto all’altezza dei civici 4/6, dalle 8 alle 16, dal 30 maggio al 1 giugno, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h, intervento di allacciamento alla rete elettrica;

via VISCONTI, via ASPROMONTE, via MONSIGNOR GIUSEPPE POLVARA, via GIUSTI GIUSEPPE, via RISORGIMENTO, via PASUBIO, via FRANCESCO PETRARCA, via TASSO, via ARIOSTO, via CALATAFIMI, corso CARLO ALBERTO, via DEL GUADO e via BUOZZI BRUNO dal 30 maggio al 10 giugno parziali o longitudinali restringimenti, per interventi di scavo per posa cavi telefonici (Lavori per conto di Tim Servizi Digitali);

via MICHELANGELO, dalle 9 alle 18.30 di lunedì 30 maggio, per intervento per ricollegamento tubo allaccio fognatura, istituzione di:

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;

divieto di transito veicolare, eccetto residenti e attività produttive;

sospensione senso unico di marcia e senso unico alternato solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra il civico 26 e l’intersezione con via A. Oliveri, con ingresso/uscita dall’intersezione via Oliveri/Michelangelo;

sospensione senso unico di marcia ed istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra il civico 26 e l’intersezione con via dell’Armonia con ingresso/uscita da via dell’Armonia;

limite massimo di velocità 10 Km/h;

via DON MORAZZONE tratto all’altezza del civico 15, dalle 8 alle 18 del 31 maggio, istituzione di divieto di transito veicolare, per intervento di rinnovo allacciamento gas ;

via PETRELLA tratto all’altezza del civico 4, dalle 8 alle 18 del 1° giugno, istituzione di divieto di transito veicolare, per intervento di isolamento rete gas.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371