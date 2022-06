LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 13 giugno a domenica 19 giugno 2022.

via BARCAIOLO, tratto all’altezza del civico 8, per posa di elettrodotto fisso con coupon per la protezione catodica del metanodotto dalle 8 del 13 giugno alle 18 del 14 giugno, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli indicati;

corso MONTE SANTO, tratto all’intersezione con via Don Invernizzi, per rinnovo allaccio alla rete idrica dalle 9 del 15 giugno alle 18 del 16 giugno istituzione di senso unico alternato a mezzo movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h;

parziali o longitudinali restringimento per interventi di ripristino definitivo in varie vie cittadine dal 13 al 17 giugno dalle 9 alle 18 con istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h in via F. Petrarca, nel tratto compreso tra i civici n. 18 e n. 24 e n. 19 e n. 45, via T. Tasso, nel tratto compreso tra i civici n. 2 e n. 16 e n. 1 n. 13 e via L. Ariosto, nel tratto compreso tra i civici n. 1 e n. 3;

via GALILEO GALILEI, tratto all’altezza del civico n. 15, per intervento di rinnovo allaccio alla rete gas dalle 8.30 alle 18 del 15 giugno, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via BEZZECCA, tratto all’altezza del civico n. 7, per intervento di sostituzione chiusino pericoloso dalle 8.30 alle 18 del 16 giugno, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via TRAMAGLINO, per intervento di ripristino del manto stradale dell’intera via dalle 9 del 18 giugno alle 18 del 1 luglio, istituzione di divieto di transito veicolare;

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371