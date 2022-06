LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che vada lunedì 20 giugno a domenica 26 giugno 2022.

– Via FIANDRA, tratto all’altezza del civico 8, dalle 8 del 20 giugno alle 18 del 21 giugno, rimodulazione corsia con segnaletica mobile tipo “defleco”, limite massimo di velocità 30 km/h e realizzazione passaggio pedonale protetto con transenne a lato del cantiere, per lavori al metanodotto;

– via FILANDA, tratto intersezione con via dell’Eremo, dalle 8 del 22 giugno alle 18 del 23 giugno, rimodulazione corsia con segnaletica mobile tipo “defleco”, senso unico alternato regolato a mezzo movieri, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale e istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h;

– corso MATTEOTTI, civici 84 -111,

via ADAMELLO, civici 4-22,

via BAINSIZZA, civici 13-17,

via 9 FEBBRAIO, civici 21-35,

via CALATAFIMI, civici 1-4,

via ALLA CHIESA, civici 5-13,

via GALANDRA,

via MILAZZO, civici 1-3,

via MONTEBELLO,

via PASUBIO,

via PETRARCA, civici 1-15,

via ALDO MORO

corso MONTE SANTO (fino al 2 luglio) parziali o longitudinali restringimento per interventi di ripristino definitivo dal 20 giugno al 9 luglio dalle 9 alle 18 con divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli indicati, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e Limite massimo di velocità 30 Km/h;



– vicolo CANONICA, dalle 8 del 20 giugno alle 18 del 1° luglio istituzione di divieto di transito pedonale e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta posti in via San Nicolò individuati con segnaletica verticale, per lavori di manutenzione alla condotta delle tubature.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371