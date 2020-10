LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 12 a domenica 18 ottobre.

PONTE J.F. KENNEDY, prosecuzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L.da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per lavori di riqualificazione del ponte, fino al 23 ottobre (impresa Civelli per conto del Comune);

PIAZZA PADRE CRISTOFORO, prosecuzione chiusura totale per intervento di riqualificazione dal 21 settembre al 30 novembre. La viabilità verrà modificata con l’inversione del senso di marcia del tratto di via Corti a senso unico che per tutta la durata dei lavori avrà la direzione da via Ghislanzoni a corso Martiri (impresa Vitali per conto del Comune);

VIA BELFIORE, prosecuzione della chiusura totale secondo l’andamento del cantiere sul tratto e direzione di marcia da via Rivolta a via Lamarmora dal 1° al 23 ottobre, per lavori di rinnovo rete gas (impresa Eurocondotte con conto di Lereti);

PIAZZA CAPPUCCINI, divieto di circolazione in piazza Cappuccini tratto via S.Stefano e sagrato chiesa dalle 7:30 alle 9:30 del 3 ottobre, chiusura temporanea a fasi progressive delle vie De Gasperi, Aldo Moro, Caduti Lecchesi di via Fani, Montebello, per competizione sportiva “UTLAC40”;

CORSO BERGAMO, parziale restringimento all’altezza del civico 4 per lavori di rifacimento rete gas dal 7 al 8 ottobre (Impresa Costruzioni Bertoldini srl di Premana per conto di Lereti);

VIA DEL SARTO, parziale restringimento tratto all’altezza della scuola materna Gianni Locatelli per lavori di allacciamento alla rete fognaria dal 7 al 9 ottobre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Giovanni Luigi Caccialanza);

VIA CAVALESINE, parziale restringimento tratto all’altezza del civico 8 per lavori di ripristino sede stradale il 7 ottobre (Impresa Maurizio La Cava di Olginate).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341/4812316

Servizio manutenzione – 0341/481371