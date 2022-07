LECCO – Questa settimana come la scorsa, il Comune non ha comunicato nuove modifiche alla viabilità, quindi riproponiamo quelle che erano già state annunciate all’inizio del mese, che arrivano fino al 25 luglio 2022.



Via MARSALA, fino al 23 luglio, parziale o longitudinale attraversamento per posa rete fibra ottica (impresa Sirti di Milano per conto di Open Fiber);

via PAPA GIOVANNI, via FRATELLI BANDIERA, via PASCOLI, via POZZI, via RIMEMBRANZE, via TONALE, via VOLONE, vicolo LA LUNGA, via CROLLALANZA, via CALDONE, via MONTANARA e via IX FEBBRAIO, dal 4 al 25 luglio parziali o longitudinali restringimenti per ripristino definitivo della sede stradale (impresa Sirti di Milano per conto di Open Fiber).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371