LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che vada lunedì 19 a domenica 25 SETTEMBRE 2022.

Via MILAZZO, via VIRGILIO, via TASSO, via CATULLO, via PASUBIO, via BELLEDO, dal 19 settembre al 14 ottobre, parziali e longitudinali restringimenti per lavori di posa rete cavo fibra ottica;

via PONCHIELLI, tratto all’altezza del civico 21, dal 20 al 21 settembre, restringimento della sede stradale gestito con moviere, per riparazione allaccio rete fognaria parziale;

via RIMEMBRANZA, via RISORGIMENTO, via DEL ROCCOLO, dal 19 al 30 settembre, parziali e longitudinali restringimenti per lavori di posa rete cavo fibra ottica;

via TRENTO, tratto compreso tra via Grado e via D’Annunzio, dalle 7:00 alle 20:00 del 19 settembre, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata;

via GRADO, nel tratto compreso tra via Capodistria e via Trento, dalle 7 :00 alle 20:00 del 19 settembre, divieto di sosta con rimozione forzata, inversione del senso unico di marcia in via Grado con direzione consentita da via Trento a via Capodistria, istituzione dare precedenza Via Grado intersezione con via Capodistria, per intervento di smontaggio gru di cantiere;

via TUBI, tratto compreso tra via XI Febbraio e il civico 47, dalle 8:00 alle 17:00 del 23 settembre, istituzione di divieto di circolazione veicolare, eccetto accesso/uscita al civico 49, sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione solo per accesso/uscita al civico 49, obbligo di dare precedenza e svolta a destra per i veicoli in uscita da via Tubi in via XI Febbraio e limite massimo di velocità 30 Km/h, per posizionamento automezzo.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371