LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre 2022.

via LAMARMORA, tratto all’altezza del civico 24, dal 28 al 29 settembre, localizzato restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di regolarizzazione antincendio (impresa Edil Lario cad srl per conto di Lario Reti Holding spa);

via GORIZIA, tratto tra il civico 49 e il 51, 26-27 settembre, parziale restringimento della sede stradale gestito con movieri per lavori di posa nuova infrastruttura cavo telefonico (impresa MDS Impianti srl di Briosco);

via PASTRENGO, tratto all’altezza del civico 5, dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni 27 e 28 settembre, – istituzione di divieto di circolazione veicolare,

– sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione solo per residenti e attività commerciali con ingresso/uscita dall’intersezione con via Palestro per gli accessi carrai fino al civico 5,

– inversione del senso unico di circolazione da Via Volturno a Via Col di Lana, obbligo di svolta a dx in intersezione tra via Volturno e via Pastrengo ;

– stop in intersezione tre via Pastrengo e via Col di Lana, limite massimo di velocità 30 Km/h,

– divieto di sosta con rimozione forzata da via Col di Lana al civico 5; per intervento di manutenzione tubazione acque nere (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto della Soc. Lario Reti Holding spa);

corso MARTIRI, tratto all’altezza del civico 34, dalle 8:00 alle 18:00 dal 30 settembre al 4 ottobre, parziale longitudinale restringimento regolamentato con movieri per lavori di allaccio alla rete della BT (impresa Piazza Carlo per conto di E-distribuzione spa);

via DELL’ISOLA, tratto compreso tra via Varese e via Corti, dalle 18:00 del 23 settembre alle 18:00 del 30 settembre, istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale, in base all’andamento del cantiere, per intervento di riqualificazione della sede stradale (impresa MDR srl con sede in Ponte Nossa per conto del Comune di Lecco);

via CA’ FRANCOSCIO, dalle 8:00 di lunedì 26 settembre alle 18:00 di venerdì 7 ottobre, istituzione di divieto di transito pedonale eccetto residenti, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale (impresa MDR srl con sede in Ponte Nossa per conto del Comune di Lecco).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371