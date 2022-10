LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 24 a domenica 30 ottobre 2022.

parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 24 ottobre per 30 giorni nelle vie GONDOLA, via TONIO DA BELLEDO, via ON. FERRARIO, via AI POGGI, via GALILEI, via S. EGIDIO, via DELLA ROGGIA, c.so MONTE ORTIGARA, c.so MATTEOTTI, via RIMEMBRANZE, via PASUBIO, p.zza XXV APRILE, p.zza CAPPUCCINI, via TRENTO, via CATTANEO, via BALICCO, via TUBI, via BERGAMO e LUNGO LARIO ISONZO (Impresa Cazzaniga & Fumagalli di Sirtori per conto di E-DISTRIBUZIONE spa);

via MATTEOTTI, tratto all’altezza del civico 7, parziale restringimento della sede stradale per lavori di realizzazione accesso carraio dal 24 al 28 ottobre (Impresa Valassi Costruzioni srl);

via MONTELUNGO, parziale restringimento della sede stradale per lavori di opere di urbanizzazione dal 24 ottobre al 5 novembre (Impresa Redaelli Riccardo srl);

piazza XX SETTEMBRE, localizzato restringimento della sede stradale per lavori di riparazione fontana dal 25 al 27 ottobre (Impresa Edil Lario cad. per conto di Lario Reti Holding spa);

parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra otticadal 24 ottobre al 3 dicembre nelle vie AZZECCAGARBUGLI, via CA’ BAGAGLIO, via DON FERRANTE, via TOTI, via GOITO, via FABIO FILZI (Impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber spa);

parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 27 ottobre al 27 novembre in c.so MONTE SANTO, via FRANCESCA MANONI, via INVERNIZZI, via LINNEO, via MENTANA (Impresa Circet spa di San Giovanni Teatino per conto di Open Fiber).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 48137