LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 31 OTTOBRE a domenica 6 NOVEMBRE 2022.



Via FOSCOLO dalle 8:00 del 31 ottobre alle 18:00 del 3 novembre in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, in sono stati istituiti:

– senso vietato nel tratto e direzione di marcia compreso tra l’uscita del parcheggio del Cimitero, del rione di Castello adiacente via Pindemonte, e via Caduti Martiri di Nassyria

– sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione nel tratto e direzione compreso tra l’intersezione con via Caduti Martiri di Nassyria e l’uscita del parcheggio del cimitero di Castello adiacente via Pindemonte;

– obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che, provenienti da via Lusciana, si immettono in via Foscolo;

– sospensione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto e direzione compresotra l’uscita del parcheggio del cimitero del rione di Castello, adiacente via Pindemonte, e l’intersezione con via Caduti Martiri di Nassyria.

Si segnalano, inoltre, le seguenti ulteriori modifiche:

via MATTEI, via PONTE ALIMASCO, via CADUDI DI NASSIRYA, via MARSALA, via LUSCIANA e via UGO FOSCOLO dal 31 ottobre al 3 dicembre parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber);

via PIETRO NAVA, tratto all’altezza del civico n. 1, dalle 9:00 alle 18:00 del 2 novembre per intervento di rifacimento rete idrica serbatoio, istituzione di:

– divieto di circolazione veicolare;

– obbligo di direzione diritto all’intersezione semaforizzata per chi proviene da piazza Cermenati;

– obbligo di direzione diritto con l’interdizione della corsia di svolta a sinistra all’intersezione semaforizzata per i veicoli provenienti da lungolario Cesare Battisti in direzione via Nava; (Impresa Edil Lario cad. per conto di Lario Reti Holding spa)

via MAZZUCCONI tratto all’altezza del civico n. 70 dalle 9:00 alle 18:00 del 31 ottobre, istituzione di divieto di circolazione veicolare per lavori di allaccio alla rete idrica (impresa Edil Lario cad. per conto di Lario Reti Holding spa);

ponte KENNEDY, tratto compreso tra la rotatoria via Leonardo da Vinci/via Adda e la rotatoria su SP 583 (Malgrate), dalle 20:00 del 5 novembre alle 6:00 del 6 novembre, e dalle 20:00 del 7 novembre alle 6:00 dell’8 novembre, per lavori di rifacimento giunti strutturali sul ponte Kennedy istituzione di:

– sospensione doppio senso di circolazione ed istituzione senso unico di circolazione, tra la rotatoria Via Leonardo da Vinci e Via Adda e la rotatoria su Sp 583, in direzione Malgrate, con istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h.

– senso vietato per i veicoli provenienti dalla Sp 583 e diretti a Lecco sul Ponte Kennedy

– revoca area pedonale sul ponte Azzone Visconti e istituzione senso unico di circolazione mediante impianto semaforico in direzione Lecco (Impresa Vitali s.r.l. per conto del Comune di Lecco);

via PONCHIELLI, tratto compreso tra l’intersezione con via alle Fornaci e il civ. 28, dalle 8:00 alle 18:00 del 3 novembre, istituzione di sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione, per intervento di rifacimento allacciamento rete fognaria (impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto Lario Reti Holding spa).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371