LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 21 a domenica 27 NOVEMBRE 2022.

Via BELFIORE, dal 21 al 27 novembre parziale restringimento della sede stradale per lavori di posa rete in fibra ottica;

via BELFIORE, tratto all’altezza incrocio con via Lamarmora, dal 22 al 23 novembre, parziale restringimento della sede stradale gestito da movieri per lavori di allaccio alla rete della fognatura;

via ROCCOLO, dalle 8:00 del 21 novembre alle 19:00 del 9 dicembre, tratto compreso tra l’intersezione con via Gilardi e via Achille Grandi, istituzione di senso unico di marcia in direzione discendente verso via Achille Grandi, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per costruzione rete di teleriscaldamento ;

via FIOCCHI, tratto all’altezza del civico 25/A, in data 21 novembre, localizzato restringimento della sede stradale per lavori di posa dissuasore ;

via BELLEDO, via CALEOTTO e via POLVARA, dal 21 novembre al 3 dicembre, parziali longitudinali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica;

via PETRARCA, tratto all’altezza tra i civici 8 e 35, dal 21 novembre al 4 dicembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica;

via DON POZZI, in data 22 novembre, localizzato parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento rete gas ;

corso MONTE SANTO, via BOLZANO, via FRATELLI BANDIERA, via INVERNIZZI, via MENTANA, via MONETA e via VOLONE, dal 21 novembre al 3 dicembre, parziali longitudinali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica nelle seguenti vie;

via SANTO STEFANO e via DE GASPERI, dal 21 novembre al 3 dicembre, parziali longitudinali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica;

via GIUSTI tratto all’altezza del civico 25, dalle 9:00 alle 13:00 del 23 novembre, istituzione di divieto di transito veicolare nel tratto tra il civico 23 e via Monsignor Polvara e sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Monsignor Polvara e il civico 24, per occupazione suolo pubblico finalizzato a un intervento di manutenzione.

Segnaliamo inoltre che domenica domenica 27 novembre si svolgerà la prima edizione della camminata a carattere non competitivo denominata “Women in Run 2022” con istituzione di divieto di transito veicolare dalle 9.30 alle 13:00 lungo il percorso per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371