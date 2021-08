LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 2 agosto a domenica 8 agosto 2021.

via PERGOLA, tratto dal civico 15 al 19,

dalle 8.30 del 9 agosto alle 18 del 13 agosto, per lavori di rifacimento tubazione gas istituzione di divieto di circolazione in via Pergola sul tratto che adduce ai civici 15 /19, in conformità agli stati di avanzamento dei lavori, e obbligo direzione diritto in via Pergola altezza civico n. 21. Sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale (Edil Lario Cad di Galbiate);

via PERPETUA, tratto all’altezza del civico 6, per lavori di nuovo allaccio alla rete gas

dalle 8.30 alle 18 del 2 agosto istituzione di divieto di circolazione. Sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale (Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lereti);

via CAMPANELLA, tutto il tratto, per lavori di rinnovo tubazione del gas

dal 5 luglio fino al 5 agosto dalle 8.30 alle 18 istituzione di senso unico alternato disciplinato con movieri e divieto di circolazione veicolare qualora, per il ridotto calibro stradale, la presenza del cantiere non consente il senso unico alternato di marcia. Sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

via FRA GALDINO, altezza del passaggio a livello, per lavori di manutenzione alla rete ferroviaria

dalle 23 del 3 agosto alle 6 del 4 agosto, dalle 23 del 4 agosto alle ore 6 del 5 agosto e dalle 23 del 5 agosto alle 6 del 6 agosto istituzione di divieto di transito (lavori per conto di RFI);

via FIANDRA, tratto compreso fra la rotatoria via Fiandra/Besonda Inferiore e la rotatoria via Fiandra/Fra’ Galdino/Pergola, per lavori di ripristino calcestruzzi nei giorni

dal 2 agosto al 7 agosto in orario notturno dalle 21 alle 6 nella sola corsia di marcia in direzione via della Pergola istituzione di divieto di transito eccetto veicoli adibiti al trasporto pubblico. Sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza (Costruzioni srl per conto di Anas).

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica:

via ASPROMONTE, via BEZZECCA, via SAN FRANCESCO, dal 2 al 6 agosto (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fibra);

corso MATTEOTTI, via BALICCO e via CONCORDIA dal 2 al 6 agosto(impresa Sirti spa di Milano spa per conto di Open Fibra);

corso SAN MICHELE AL CARSO, via DEI PARTIGIANI, via DON LUIGI MONZA, via IX FEBBRAIO, via MENTANA, via PIETRO MICCA dal 2 al 7 agosto in (impresa Ceit spa di San Giovanni Teatino per conto di Open Fibra).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371