LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 13 a domenica 19 marzo 2023.

Particolarmente rilevanti le modifiche determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 13 marzo e martedì 14 marzo e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 14 marzo in via Don Minzoni, via Santa Barbara, via Besonda Superiore, via Privata Monterotondo, viale Redipuglia, viale Dante, viale Costituzione, via Cornelio, piazza Mazzini, via Lago, via Foscolo, via Amendola e in via Gorizia.

via Sagrato Don Abbondio, parziale restringimento per lavori di riparazione della tubazione dell’acqua dal 13 al 14 marzo;

via Giusti, parziale restringimento regolamentato con movieri per lavori edili di posa del teleriscaldamento dal 13 al 19 marzo;

via Belfiore, parziale restringimento regolamentato con movieri per lavori edili di posa del teleriscaldamento dal 13 al 19 marzo.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371