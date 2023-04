LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 17 a domenica 23 APRILE 2022.

– Pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, delle aree pubbliche di parcheggio di via Maroncelli, viale Valsugana, via Belfiore, via Mentana, piazza Dell’Oro, via Capolino, corso Emanuele Filiberto, via Crollalanza, via Igualada e piazza Era, tra lunedì 17 aprile e martedì 18 aprile, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

– piazza MAZZINI, tratto all’altezza del civico 15, dal 17 al 18 aprile, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di collegamento alla linea telefonica;

– via CORNO MEDALE, dalle 9:30 alle 13:00 del 20 aprile, divieto di transito veicolare per occupazione del suolo pubblico causa lo stazionamento di un’autopompa;

– via CALDONE, tratto all’altezza del civico 1, dalle 9:00 alle 16:00 dal 18 al 20 aprile, istituzione di divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per occupazione del suolo pubblico;

– via FONTANELLA, tratto all’altezza delle traverse dei civici 9 e 21, dal 20 aprile al 5 maggio, totale chiusura al transito veicolare per lavori di rinnovo della rete del gas;

– via FIOCCHI, tratto all’altezza del civico 17/a, dalle 8:00 alle 17:00 del 17 aprile, divieto di transito veicolare per occupazione del suolo pubblico per procedere al montaggio di un ponteggio;

– via FIOCCHI, tratto all’altezza del civico 21, il 17 e il 18 aprile, restringimento localizzato della sede stradale per lavori di riparazione di una perdita idrica;

– via FIOCCHI, tratto all’altezza del civico 62, il 19 aprile, parziale restringimento della sede stradale per allaccio alla rete del gas;

– corso EMANUELE FILIBERTO, via PONCIONE, via MICHELANGELO, via DONIZETTI, via ISOLA VILLATIVO, via CIMAROSA, via ALLE FORNACI, via AMILCARE PONCHIELLI, via DELL’ARMONIA, dal 17 aprile al 12 maggio, parziali restringimenti per posa del cavo telefonico;

– corso SAN MICHELE AL CARSO, via FUCINI, via PIO GALLI, via BELLAVISTA, via DON BOSCO, via FAUSTO VALSECCHI, via FUMAGALLI, via ARRIGONI, via ISIDORO CALLONI, via IX FEBBRAIO, via MATTIA RUSCONI, via MAZZUCCONI, vicolo privato INVERNIZZI e vicolo CANONE, dal 17 al 29 aprile, parziali restringimenti per rispristini definitivi del manto stradale;

Vie adiacenti lo stadio Rigamonti – Ceppi, sabato 22 aprile, dalle 13:30 alle 21:30, saranno interessate da alcune modifiche sia del transito veicolare, sia delle soste. Nelle via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati.

L’incontro calcistico Lecco-Pro Vercelli alle inizierà alle 17:30.

Per maggiori informazioni:

Comune di Lecco, Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371