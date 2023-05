LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da martedì 9 a domenica 14 maggio 2023.

Via BAINSIZZA, dalle 8:00 alle 18:00 dal 9 all’11 maggio, con istituzione di totale chiusura al transito veicolare del tratto antistante il civico 38, revoca del senso unico di marcia, esclusivamente per consentire i movimenti veicolari dei residenti, nel tratto compreso tra i civici 24 e 48, obbligo di direzione a sinistra verso via Caldone per i veicoli che, in uscita dal peduncolo dopo il civico 18, si immettono su via Bainsizza, per occupazione del suolo pubblico causa lo stazionamento di un mezzo elevatore;

via FIANDRA, tratto all’altezza del civico 10, dal 10 al 15 maggio, istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di posa dell’elettrodo BT;

via PONCHIELLI, il 9 e il 10 maggio, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di allaccio alla rete fognaria;

via TONIO DA BELLEDO, tratto all’altezza del civico 7, il 12 maggio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento della rete del gas;

via MONTEROTONDO, tratto all’altezza del civico 5, l’11 maggio parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete del gas;

via FONTANELLA, tratto compreso tra i civici 11 e 21, dalle 8:00 alle 18:00 dall’8 al 10 maggio, istituzione di divieto di transito veicolare per proroga di un intervento di rinnovo alla rete del gas metano;

via MONTEROBBIO, tratto compreso tra i civici 19 e 39, dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00 dell’11 maggio, istituzione di divieto di transito veicolare per occupazione del suolo pubblico per procedere alla triturazione ramaglia;

via PALESTRO, tratto compreso tra via Papa Giovanni e piazza dell’Oro, dalle 8:00 alle 17:00 l’8 e il 9 maggio, divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da segnaletica verticale per lavori di scavo per la posa dell’elettrodo interrato;

via BELFIORE, tratto compreso tra l’intersezione con via Achille Grandi, via di Vittorio e via Risorgimento, dalle 19:00 del 14 maggio alle 19:00 del 10 giugno istituzione di senso unico di marcia in direzione ascendente verso via dell’Eremo; obbligo di svolta a destra per i veicoli che, provenienti da via Achille Grandi, si immettono su via Belfiore; obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che, provenienti da via Belfiore, proseguono in direzione discendente verso via Achille Grandi per proroga dei lavori di costruzione alla rete di teleriscaldamento;

via BELFIORE, tratto compreso tra l’intersezione con via dei Riccioli, via di Vittorio e via Risorgimento, dalle 8:00 dell’8 maggio alle 19:00 del 10 giugno, istituzione del senso unico di marcia in direzione ascendente verso via dell’Eremo, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da apposita segnaletica per lavori di costruzione della rete di teleriscaldamento;

via MASCARI, tratto all’altezza del civico 21, dalle 7:00 alle 10:00 del 10 maggio, totale chiusura al transito veicolare nel tratto antistante il civico 21 e revoca del senso unico di marcia esclusivamente per consentire i movimenti veicolari dei residenti nel tratto compreso tra il civico 21 e via Bovara per scarico delle apparecchiature medicali;

via BEZZECCA, dalle 7:00 alle 20:00 del 9 maggio, tratto all’altezza del civico 17, istituzione del divieto di transito veicolare per occupazione del suolo pubblico causa smontaggio gru di cantiere;

– pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 8 e martedì 9 maggio, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Montegrappa, via Cantarelli, piazza delle Nazioni (Chiuso), via Airoldi e Muzzi (Germanedo), viale Dante Alighieri , via Isola Villatico (Maggianico), via Bainsizza (Olate), via Buozzi e via Montebello (San Giovanni).

Infine, a questo collegamento è disponibile l’ordinanza sulle modifiche alla viabilità per la manifestazione podistica “Beleè de Cursa” che si svolge domenica 7 maggio. In pratica viene istituito dalle 6:00 alle 13:00 il divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Barbara, nel tratto da via Tonio da Belledo a via Santa Barbara n. 2, e in viale Valsugana lato civici pari. Invece, viene istituito il divieto di transito veicolare dalle 8:00 alle 12:30 in via Santa Barbara e dalle 8:30 alle 12:30 su tutte le strade interessate dal transito della corsa (si veda qui), limitatamente al tempo necessario del transito dei partecipanti.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371