LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 22 a domenica 28 MAGGIO 2023.

Via BAINSIZZA, dal 23 al 25 maggio dalle 8:00 alle 18:00,

– tratto antistante del civico 38, totale chiusura al transito veicolare,

– tratto tra i civici 24 e 48, revoca del senso unico di marcia esclusivamente per consentire i movimenti veicolari dei residenti,

-tratto dopo il civico 18, per i veicoli in uscita dal peduncolo subito successivo che s’immettono nella via, obbligo di direzione a sinistra verso via Caldone,

per stazionamento di un mezzo elevatore;

via MARSALA, il 23 e il 24 maggio, localizzato restringimento della sede stradale per lavori di manutenzione alla rete fognaria;

via DEL SARTO, tratto all’altezza del civico 15, il 25 e il 26 maggio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di verifica alla tubatura della rete idrica;

via GOTTIFREDI, il 25 e il 26 maggio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di verifica alla tubatura;

via PAISIELLO, tratto all’altezza dei civici 11 e 28, dal 22 al 26 maggio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo telefonico;

via BEZZECCA, tratto all’altezza del civico 17, il 26 maggio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento alla rete del gas;

via DELL’ARMONIA, dalle 8:00 alle 18:30 il 26 maggio, sospensione del doppio senso di circolazione e istituzione del senso unico di circolazione nell’intersezione tra via Michelangelo e corso Emanuele Filiberto e istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h, per intervento di sostituzione al chiusino;

via CALDONE, intersezione con viale della Rimembranza, dalle 9:00 alle 16:00 il 24 maggio, divieto di transito veicolare per intervento di realizzazione della sostituzione alla saracinesca bloccata;

via LA MARMORA, via GOITO, via TAGLIAMENTO e corso PROMESSI SPOSI, dal 25 maggio al 29 maggio, parziali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo telefonico;

Corso MATTEOTTI, nel tratto compreso tra piazza Carducci e via Solferino, mercoledì 24 maggio dalle 16:00 alle 18:00 verrà istituito il divieto di transito veicolare in occasione della manifestazione “Mostra itinerante nel quartiere di Castello” (qui l’ordinanza viabilistica completa del Comune)

Via ALCIDE DE GASPERI, sabato 27 maggio, come descritto da segnaletica verticale

– dalle 8:30 alle 12:00 divieto di transito veicolare nella via

– dalle 7:00 alle 12:00 divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi prospicenti l’edificio scolastico

in occasione dell’iniziativa “Insieme si fa” (a questo collegamento l’ordinanza viabilistica completa).

– pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino tra lunedì 22 e martedì 23 maggio, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Mattei, via Galileo Galilei, , via dell’Eremo, via Nava, corso Emanuele Filiberto, via ai Poggi, via Amendola, via della Pergola, via Moro e piazza Atleti Azzurri d’Italia.

PARTITA ALLO STADIO

VIE adiacenti lo stadio Rigamonti – Ceppi, lunedì 22 maggio, dalle 16:30 alle 24:00, saranno interessate da alcune modifiche sia del transito veicolare, sia delle soste. Nelle via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati.

L’incontro calcistico Lecco – Ancona alle inizierà alle 20:30.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371