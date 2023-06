LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 5 a domenica 11 GIUGNO 2023 che riguardano la pulizia strade e via GHISLANZONI, nella quale dal 5 al 18 giugno ci sarà il parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri, per lavori di scavi di saggio per il teleriscaldamento.

Pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 5 e martedì 6 giugno, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree di via Don Giovanni Piatti, via Monsignor Polvara, via Arlenico, via Montanara/via Pasubio, via Don Morazzone, via Dell’Eremo, via Cantù, via Dell’Isola, via Don Ticozzi, corso Monte Santo/via S. D’Acquisto.