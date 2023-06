LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 19 a domenica 25 giugno 2023.

Segnalata in maniera particolare la pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che sarà effettuata nella notte tra lunedì 19 giugno e martedì 20 giugno e che prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 20 giugno nelle aree di piazza della Vittoria, corso Promessi Sposi, via Galilei, via Besonda Inferiore, via Carlo Mauri, via Ugo Bartesaghi, via Parini, via Elettrochimica, via Fra Galdino e Synlab (corso Carlo Alberto).

Inoltre, le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via BESONDA SUPERIORE, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione e allaccio alla rete fognaria il 21 e il 22 giugno e, all’incrocio con via Giusti, per lavori di isolamento della vecchia presa della corrente sempre il 21 e il 22 giugno;

via GHISLANZONI, all’incrocio con via Como e nel tratto all’altezza del civico 30, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla perdita idraulica occulta il 21 e il 22 giugno, nel tratto all’altezza del civico 38, il 23 giugno; nel tratto all’altezza dei civici 71 e 73, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla perdita idraulica occulta il 19 e 20 giugno; nel tratto all’altezza civico 11, restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione alla perdita idrica occulta il 22 e 23 giugno;

via CARLO PIZZI, tratto all’altezza del civico 4, restringimento della sede stradale per intervento di scavo per sostituzione dell’idrante nel sottosuolo il 22 e il 23 giugno;

via PIETRO NAVA, restringimento della sede stradale per intervento di scavo per sostituzione dell’idrante nel sottosuolo il 19 e il 20 giugno e, nel tratto all’altezza del civico 5, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato per intervento di scavo e sostituzione dell’idrante nel sottosuolo il 20 e il 21 giugno;

via AMENDOLA, tratto all’altezza del civico 6, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per intervento di scavo di riparazione alla perdita idraulica occulta il 22 e il 23 giugno;

via AI POGGI, tratto all’altezza del civico 112, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla presa del gas il 20 giugno;

piazza XX SETTEMBRE, restringimento della sede stradale per lavori di posa della colonnina di ricarica e-bike il 21 giugno;

via BICOCCA, tratto all’altezza del civico 24, divieto di transito veicolare tra i civici 22 e 24 e limite massimo di velocità a 30 km/h per intervento di riparazione alla perdita idrica occulta dalle 8 alle 18 del 19 e 20 giugno;

via AMENDOLA, nel tratto tra via Digione e corso Martiri, senso unico di marcia in direzione ascendente da corso Martiri verso via Digione e limite massimo di velocità a 30 km/h per lavori di realizzazione e scavo dei saggi necessari alla costruzione della rete di teleriscaldamento dalle 8:30 alle 16:30 del 19 e 20 giugno.

Da ricordare, infine, le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 21 giugno.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371