LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 3 a domenica 9 luglio 2023.

Piazza DELLA VITTORIA, tratto all’altezza del civico 18, il 3 e 4 luglio, restringimento della sede stradale per intervento di scavo per riparazione di una perdita;

strada AGRO SILVIO PASTORALE – FALGHERA – PONTE TENAGLIA, dalle 8 del 7 luglio alle 18 del 15 luglio, divieto di transito veicolare e pedonale per lavori di manutenzione stradale;

piazza MANZONI, tratto all’altezza del civico 5, il 4 e 5 luglio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di ripristino definitivo della pavimentazione in porfido;

via ROMA, tratto all’altezza del civico 10, il 6 e 7 luglio, restringimento della sede stradale per riparazione a una perdita idrica occulta;

via TOSCANINI, tratto all’altezza del civico 7, il 5 e 6 luglio, restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio antincendio;

via CONTE ATTILIO, tratto compreso tra piazza della Vittoria e il civico 2, dalle 8 alle 18 dal 3 al 5 luglio, divieto di transito veicolare per intervento di riparazione e sostituzione degli elementi deteriorati sulla rete idrica per una perdita;

via PIETRO NAVA, in prossimità del civico 5, dalle 9 alle 18 del 3 luglio, sospensione del doppio senso di circolazione e istituzione del senso unico di circolazione, tra l’intersezione con lungo Lario Isonzo e via Parini, con istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h e obbligo di svolta a destra nell’intersezione tra via Parini e via Pietro Nava, per intervento di sostituzione dell’idrante della rete idrica ;

via ROVINATA, tratto all’altezza del civico 4, dalle 8 alle 18:30 del 6 e 7 luglio, divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 6, per intervento di rifacimento allaccio e riparazione di una perdita della rete idrica;

via CATULLO, dalle 8 di lunedì 3 luglio alle 8 di venerdì 7 luglio, divieto di transito veicolare con spegnimento dell’impianto semaforico e di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da segnaletica verticale per lavori al corsello semaforico dell’ingresso del parcheggio;

via GALILEO GALILEI, tratto all’altezza del civico 28, il 3 luglio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di ripristino al guasto di un cavo Telecom;

via PASTRENGO, via TUBI, via ENRICO MATTEI, corso MATTEOTTI, via MENTANA, via GORIZIA, via CATULLO, via CANTARELLI, via SANTO STEFANO, via CAPODISTRIA, via AQUILEIA, via DON INVERNIZZI, via MONTE SANTO, via VALSECCHI, via DON GIOVANNI BOSCO, via QUARTO, via MAZZUCCONI, via CORTI, corso MONTE SAN GABRIELE, corso BERGAMO, via PUCCINI, corso EMANUELE FILIBERTO, via GOMES, via PONCIONE, via PAISIELLO, via FERRARI, via MICHELANGELO, via PONCHIELLI, viale VALSUGANA, corso CARLO ALBERTO, via PETRELLA, via DON MORAZZONE, via DEL SARTO, via DEL NIBBIO, via GEMELLI, via PAOLO VI, via MONTE ORTIGARA, corso MARTIRI LIBERAZIONE, via ASPROMONTE, via NAVA, via CIMABUE IGUALADA BRONZETTI FRA GALDINO, via FIANDRA, via PORTA, via DEI RICCIOLI, via DI VITTORIO, via BELFIORE, via PILONI via GALILEI, via PRIVATA BELLAVISTA, via MACON, via F.LLI FIGINI, via DON GIOVANNI TICOZZI, via ELETTROCHIMICA, piazza BIONE, via BUOZZI, via POLVARA, via GIOTTO, via TURBADA, via RISORGIMENTO, via ROCCOLO, via BELLEDO, corso PROMESSI SPOSI, via RONCALE, via AI POGGI e via MARSALA, dal 3 al 12 luglio, parziali restringimenti della sede stradale regolamentati tramite movieri, per lavori di ripristino del manto stradale.

Pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 3 luglio e martedì 4 luglio, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via sant’Egidio, via Monsignor Polvara, via Caduti Lecchesi a Fossoli, via Vercelloni, via Laini, corso monte san Gabriele, piazza Lega Lombarda, via Gomes, corso Martiri, via Appiani, corso Carlo Alberto e via Catullo.

Da ricordare, infine, le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 5 luglio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371