LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 11 a domenica 17 settembre 2023.

Via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, dall’11 al 17 settembre, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di allaccio alla fognatura;

via LAZZARETTO, tratto compreso tra i civici 4 e 9, dalle 8:30 alle 10:30 del 12 settembre, divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da segnaletica verticale per la posa del cestello per la manutenzione degli impianti telefonici;

corso MATTEOTTI, tratto all’altezza del civico 103, l’11 e il 12 settembre, parziale restringimento della sede stradale e istituzione del senso unico alternato e regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione a una perdita idrica;

via SAN GIOVANNI BOSCO, dalle 8:30 alle 18:00 dell’11 settembre, divieto di circolazione dal civico 10 a via Pasquale Fumagalli per intervento di asfaltatura;

via BESONDA INFERIORE, dalle 19:00 dell’8 settembre alle 19:00 del 30 settembre, senso unico di marcia in direzione ascendente, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da segnaletica verticale per la costruzione del teleriscaldamento nella zona d’intersezione con via Belfiore;

via CAPODISTRIA, per intervento di asfaltatura nel tratto da lungo Piave a via Turati, martedì 12 settembre divieto di circolazione da via Trento a lungo Lario Piave dalle 8:30 alle 10, senso unico alternato regolato con impianto semaforico dalle 10:00 alle 18:00, divieto di sosta con rimozione forzata e limite massimo di velocità a 30 km/h; mentre mercoledì 13 settembre senso unico alternato regolato con impianto semaforico dalle 8:00 alle 15:00, divieto di circolazione da via Trento a lungo Lario Piave dalle 15:00 alle 18:00 , divieto di sosta con rimozione forzata e limite massimo di velocità a 30 km/h.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 11 e martedì 12 settembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via don Minzoni, via Santa Barbara, via Besonda Superiore, via privata Monterotondo, viale Redipuglia, viale Dante, viale Costituzione, via Cornelio, piazza Mazzini, via al Lago, via Foscolo, via Amendola e via Gorizia.



Eventi

Scigalott D’Or (si veda qui gli orari). Infine, le modifiche alla viabilità previste, in piazza della Vittoria, via Renzo Tramaglino, via don Minzoni e via Maria Tramaglino, per consentire lo svolgimento delle competizioni sportive all’interno della manifestazione venerdì 15 settembre.



Per maggiori informazioni: Comune di Lecco

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371