LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 18 a domenica 24 settembre 2023.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

la specifica dei lavori nell’elenco più sotto e in calce la pulizia strade.

Corso SAN MICHELE DEL CARSO, il 19 e il 20 settembre, tratto all’altezza del civico 1, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione al chiusino;

– via AGLIATI, il 19 e il 20 settembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione al chiusino;

– via PONCHIELLI, tratto all’altezza del civico 17, il 18 e il 19 settembre, restringimento della sede stradale per lavori di rinnovo all’allaccio alla rete idrica;

– via MENTANA, all’incrocio con via Sora, dal 18 al 22 settembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di realizzazione e scavo plinti;

– via PUCCINI, tratto all’altezza del civico 25, il 19 e il 20 settembre, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica;

– via DON POZZI, il 18 e il 19 settembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di rimessa in quota chiusini;

– via SAN FRANCESCO, il 22 settembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete della BT;

– via CAPRERA, dal 18 al 24 settembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di ampliamento del marciapiede;

– lungolario IV NOVEMBRE, il 19 novembre, tratto all’intersezione con via Capodistria, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo di saggio;

– via AIROLDI E MUZZI, dalle 8:30 alle 17:30 il 20 settembre, totale chiusura al traffico veicolare per lavori di asfaltatura della sede stradale;

– via MULLER, il 18 e il 19 settembre, totale chiusura al traffico veicolare per lavori di asfaltatura della sede stradale;

– via ROVINATA, il 18 e il 19 settembre, totale chiusura al traffico veicolare per lavori di asfaltatura della sede stradale;

– via DELL’ISOLA, via CAPODISTRIA, via CANTARELLI, corso MATTEOTTI, via Flli ROSSELLI, vicolo LA LUNGA, via DON GIUSSEPPE POZZI, via SOLFERINO, via ARIOSTO, via PREVIATI, via COMO, via SAN FRANCESCO D’ASSISI, via CESARE CANTÙ, via LAZZARETTO, via LEONARDO DA VINCI, via CAPRERA e via BEZZECCA, dal 20 settembre al 4 ottobre, parziali restringimenti per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

– via MARSALA, via RIMEMBRANZA, via TONALE, via MATTEOTTI, via CELLINI, via CONCORDIA, via COLOMBO e via DON POZZI, dal 18 settembre al 2 ottobre, parziali restringimenti per lavori di ripristino definitivo della sede stradale.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 18 e martedì 19 settembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di:

piazza della Vittoria, corso Promessi Sposi, via Galilei, via Besonda Inferiore, via Carlo Mauri, via Ugo Bartesaghi, via Parini, via Elettrochimica, corso Carlo Alberto 76/B (Synlab) e via Frà Galdino.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371