LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 25 settembre a domenica 1 ottobre 2023.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

la specifica dei lavori nell’elenco, più sotto la pulizia strade.

Via MICHELANGELO, tratto all’altezza dei civici 28 e 34, divieto di sosta con rimozione forza su ambo i lati, divieto di transito veicolare (eccetto i residenti e le attività produttive), sospensione del senso unico di marcia e istituzione del seno unico alternato solo per i residenti e le attività produttive nel tratto compreso tra il civico 34 e l’intersezione con via Alessio Olivieri (con ingresso e uscita dall’intersezione con via Alessio Olivieri e via Michelangelo), sospensione del senso unico di marcia e istituzione del doppio senso di circolazione solo per i residenti e le attività produttive nel tratto compreso tra il civico 28 e l’intersezione con via dell’Armonia (con ingresso e uscita via dell’Armonia) e limite massimo di velocità a 20 km/h per intervento di rinnovo allaccio rete idrica e sostituzione chiusino dalle 9:00 alle 18:00 del 25 e del 26 settembre;

via BELLAVISTA, via LINNEO, via MAZZUCCONI, via PIO GALLI, via VOLONE, via BOLZANO, parziali restringimenti per lavori di ripristino definitivo delle sedi stradali dal 25 settembre al 6 ottobre;

via ZELIOLI, tratto all’altezza dell’incrocio con via dell’Armonia, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica il 25 e il 26 settembre;

via QUARTO, tratto all’altezza del civico 4, divieto di transito per lavori di rinnovo dell’allacciamento idrico dalle 8:00 alle 17:00 del 29 e del 30 settembre;

via DON LUIGI MONZA, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete del gas il 28 e il 29 settembre;

via SAN FRANCESCO, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete BT il 28 settembre.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 18 e martedì 19 settembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree di sagrato don Abbondio, corso Giacomo Matteotti, via XI Febbraio, via Pietro Nava, via Sassi, via Porta, via dell’Isola, via Gorizia, via Fumagalli, viale Filippo Turati, via Capodistria e via Spirola.

Eventi

Partita di calcio Lecco – Feralpisalò in programma martedì 26 settembre alle 18:15 allo stadio Rigamonti – Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 14 e fino alle 23. Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli e via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, e nell’area di sosta (parcheggio scoperto) di via Mattei.

Apertura anno accademico del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco martedì 26 e mercoledì 27 settembre in occasione dell’apertura dell’anno accademico e che prevedono, in via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra via Amendola e via Como, il divieto di transito veicolare dalle 17:00 alle 24:00 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13:00 alle 24:00, eccetto i veicoli a seguito della manifestazione. A questo collegamento l’ordinanza viabilistica completa.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371