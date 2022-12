LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 5 a domenica 11 DICEMBRE 2022.

– Lavori per una nuova rotatoria, VIALE COSTITUZIONE e VIA LEONARDO DA VINCI, dalle 20:00 di lunedì 5 dicembre alle 6.00 di martedì 6 dicembre saranno istituiti il senso unico di circolazione tra la rotatoria via Leonardo da Vinci/via Adda e la rotatoria sulla Sp 583 in direzione Malgrate, il senso vietato per i veicoli provenienti dalla Sp 583 e diretti a Lecco sul Ponte Kennedy, la revoca dell’area pedonale sul ponte Azzone Visconti e il senso unico di circolazione mediante impianto semaforico in direzione Lecco, oltre che la chiusura di viale Costituzione in direzione lago da piazza Manzoni a via Leonardo da Vinci;

– corso MONTE SANTO, dalle 9.00 alle 17.00 dal 5 al 23 dicembre, tratto compreso tra l’intersezione con via IX Febbraio e il civico 26, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 Km/h lungo il tratto interessato, per lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale;

– via AI POGGI, tratto all’altezza del civico 31, dal 7 al 8 dicembre, parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete fognaria;

– corso PROMESSI SPOSI, tratto all’altezza del civico 1, in data 7 dicembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo posa fibra ottica;

– via DEL ROCCOLO, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gilardi e via Achille Grandi, proroga alle 19:00 del 23 dicembre del senso unico di marcia in direzione discendente verso via Achille Grandi, del limite massimo di velocità 30 Km/h e del divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale – lavori realizzati da F.I.S. spa per conto di Acinque Energy Greenway.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371