LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 9 a domenica 15 ottobre 2023.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

la specifica dei lavori nell’elenco più sotto e in calce la pulizia strade.

via POZZI, parziale restringimento della sede stradale per lavori di rinnovo dell’allaccio alla rete idrica il 9 e il 10 ottobre;

via COMO, tratto all’altezza del civico 8, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 9 e il 10 ottobre;

via BUOZZI, tratto all’altezza del civico 21, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 9 e il 10 ottobre;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto compreso tra i civici 13 e 15, divieto di circolazione veicolare per l’occupazione suolo pubblico causa lo smontaggio di una gru il 9 e il 10 ottobre dalle 7:00 alle 13:00;

via RIVOLTA, divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per intervento di posizionamento dell’autogrù causa abbattimento delle alberature dalle 7:00 alle 18:00 del 9 e 10 ottobre;

via DE GASPERI, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riqualificazione di un attraversamento pedonale dal 9 all’11 ottobre;

via CA ROSSA, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riqualificazione di un attraversamento pedonale dal 9 all’11 ottobre;

via BALICCO, tratto compreso tra il civico 11 e il civico 25, divieto di transito veicolare, sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra corso Matteotti e il civico 11 e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per intervento di ripristino definitivo della sede stradale dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00, l’11 ottobre;

via MAZZUCCONI, tratto all’altezza del civico 30, parziale restringimento della sede stradale per lavori di realizzazione della cameretta di una rete fognaria dal 9 al 20 ottobre;

via PILONI, tratto all’altezza del civico 46, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete fognaria dal 9 al 20 ottobre;

via RIMEMBRANZA, via SOLFERINO, via DON POZZI, corso MATTEOTTI (altezza Broletto), via COLOMBO, via CELLINI, via XI FEBBRAIO, via MARSALA e via TONALE, parziali restringimenti per lavori di ripristino definitivo della sede stradale dal 9 al 27 ottobre;

via AMENDOLA, tratto da corso Martiri della Liberazione a via Digione, senso unico di marcia in direzione ascendente da corso Martiri della Liberazione verso via Digione per la costruzione di una rete di teleriscaldamento dalle 9:00 del 9 ottobre alle 19:00 del 2 dicembre;

via DELL’ISOLA, tratto compreso tra il civico 19 e via Varese, divieto di transito veicolare, sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso dal civico 12 a via Varese e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per un intervento di riparazione a una perdita d’acqua dalle 8:00 alle 18:00 dell’11 ottobre;

via DANTE, tratto all’altezza del civico 27, parziale restringimento del marciapiede e deviazione dei pedoni per lavori di riparazione a una perdita idrica l’11 e il 12 ottobre;

via GHISLANZONI, tratto all’altezza del civico 71/A, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 10 e l’11 ottobre; tratto all’altezza del civico 25, parziale restringimento della sede stradale sempre per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta ma il 12 e il 13 ottobre;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, tratto all’altezza del civico 25, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 12 e il 13 ottobre;

corso BERGAMO, tratto all’altezza del civico 25, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica il 12 e il 13 ottobre;

via DON MORAZZONE, tratto all’altezza del civico 6, divieto di transito veicolare per intervento di allaccio alla rete fognaria dalle 8:00 alle 18:30 del 13 ottobre;

via LAZZARETTO, tratto all’altezza del civico 4, parziale restringimento della sede stradale con l’apposizione di divieti di sosta per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 13 e il 14 ottobre;

via ONGANIA, tratto all’altezza del civico 2, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 13 e il 14 ottobre.

Si segnala infine le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato in centro di sabato 14 ottobre.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 9 e martedì 10 ottobre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Garabuso, via Cimabue, via Marconi, via Risorgimento/via Giusti, piazza Giuseppe Garibaldi, via Pergolesi, via Prealpi (funivia Piani d’Erna), via Guado, piazza XXV Aprile e via Orlando Sora.

Per maggiori informazioni: Comune di Lecco

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371