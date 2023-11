LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 13 a domenica 19 novembre 2023.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

la specifica dei lavori nell’elenco più sotto e in calce la pulizia strade.

via GILARDI, il 13 novembre, parziale restringimento della sede stradale per scavi di saggio alla rete del teleriscaldamento;

via BELLAVISTA, il 13 e i 14 novembre, divieto di circolazione veicolare per lavori di ripristino della pavimentazione in asfalto;

via PALESTRO, il 13 e il 14 novembre, tratto all’altezza del civico 7/A, parziale restringimento della sede stradale per un nuovo allaccio alla rete idrica;

via MOVEDO, il 13 e il 14 novembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla rete del gas;

via FIANDRA, dal 13 al 19 novembre, parziale restringimento della sede stradale per scavi di saggio alla rete del teleriscaldamento;

via TURBADA, del 16, 17, 18 e 20 novembre, parziale restringimento della sede stradale per lavori di demolizione fabbricato nelle giornate.

Pulizia notturna

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 novembre, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Montegrappa/salita dei Bravi, via Cantarelli, piazza delle Nazioni, via Airoldi e Muzzi, viale Dante, via Isola Villatico, via Bainsizza, via Buozzi e via Montebello.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371