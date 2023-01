LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 16 a domenica 22 GENNAIO 2023.

Via SAN FRANCESCO , tratto all’altezza del civico 1, dalle 8:00 alle 13:00 del 16 gennaio, divieto di transito veicolare, revoca del senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bezzeca e il civico 3 e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con la segnaletica verticale per sosta temporanea di autogrù;

via CARLO MAURI , dal 16 al 18 gennaio, parziale restringimento per lavori di collegamento alla rete bassa tensione;

corso MATTEOTTI , dal 16 al 18 gennaio, parziale restringimento per lavori di collegamento alla rete bassa tensione;

via DON POZZI , tratto all’altezza del civico 2, dalle 20:00 alle 24:00 del 20 gennaio, per lavori di demolizione di un fabbricato, divieto di transito veicolare;

via MONS. G. BOVARA , tratto all’altezza dell’incrocio con via Risorgimento, dal 18 al 19 gennaio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla perdita idrica;

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371