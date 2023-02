LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 febbraio 2023.

Via GHISLANZONI, tratto all’altezza del civico 19, dalle 7:00 alle 18:00 di lunedì e martedì 20 e 21 febbraio e dalle 7:00 alle 18 :00 di giovedì 23 febbraio, occupazione del suolo pubblico per il posizionamento di un cestello, con istituzione di divieto di transito veicolare nel tratto da via Amendola a via Appiani (con esclusione dei residenti per il raggiungimento degli accessi carrai) e revoca del senso unico di marcia nel tratto da via Amendola a via Appiani;

corso MONTE SANTO, tratto compreso tra i civici 21 e 26, dalle 9:00 alle 17:00 del 20 e 21 febbraio, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e di limite massimo di velocità a 30 km/h, per lavori di allacciamento alla fognatura;

via MONTALBANO, tratto compreso tra corso Monte Santo e il civico 5, dalle 8:00 del 20 febbraio alle 18:00 del 24 febbraio, istituzione di divieto di transito per intervento di realizzazione del nuovo allacciamento alla rete fognaria.

Vie adiacenti lo stadio Rigamonti – Ceppi, domenica 26 febbraio dalle 10:30 alle 19:00, saranno interessate da alcune modifiche sia del transito veicolare, sia delle soste. Nelle via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati.

L’incontro calcistico Lecco-Arzignano Valchiampo si terrà alle 14:30.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371